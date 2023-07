Milano, 25 lug. (LaPresse) – La Regione Lombardia chiederà al governo lo Stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha anche pubblicato alcune foto della devastazione e della grandine. “Il nubifragio che ha colpito la Lombardia questa notte – scrive Fontana – penso possa ritenersi il più intenso da parecchi decenni, entro oggi formalizzeremo al Governo lo Stato di Emergenza. I danni subiti dallo sradicamento degli alberi, alle palazzine danneggiate, ai danni agricoli per la grandine, ammontano a centinaia di milioni di euro. Ringrazio i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, da giorni costantemente al lavoro per supportare i lombardi coinvolti”.

