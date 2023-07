Roma, 25 lug. (LaPresse) – Il ministero del Lavoro sta lavorando in queste ore alle norme per consentire l’accesso alla Cigo per le imprese edili e la Cisoa a ore in agricoltura, come annunciato stamattina al tavolo di confronto tra i ministri Marina Calderone, Orazio Schillaci e le parti sociali. A quanto apprende LaPresse si sta valutando come procedere per velocizzarne l’iter, se varare un decreto ad hoc ed eventualmente farlo poi confluire in uno già all’esame del Parlamento, o se in alternativa è fattibile procedere direttamente con emendamento ad altro decreto. La prima strada comunque, viene spiegato, sembra la più probabile, e il testo potrebbe essere sul tavolo del Cdm già domani.

