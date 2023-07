Roma, 24 lug. (LaPresse) – A 17 anni dal suo lancio online, avvenuto nel 2006, Twitter saluta il logo con l’uccellino, sostituito da una X che ora campeggia in alto sul social media. Si tratta di una delle rivoluzioni apportate da Elon Musk, ceo di Space-X e Tesla, diventato amministratore delegato anche di Twitter lo scorso anno, al termine di un lungo iter per l’acquisizione, costata 44 miliardi di dollari. Twitter è uno dei social network più popolari, con uno stile di scrittura da molti considerato più immediato e incisivo rispetto a quello del rivale Facebook. Ed è spesso utilizzato da politici, personaggi pubblici e istituzioni per rilasciare dichiarazioni brevi o fare annunci.

