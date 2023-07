Roma, 18 lug. (LaPresse) – Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per reati contro la sicurezza di Mansoura in Egitto sulla base di un post pubblicato nel 2020. La notizia, resa nota via Twitter da Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights è stata confermata a LaPresse da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. “La sentenza – ha spiegato ancora Bahgat – non è soggetta ad Appello o Cassazione. Patrick è stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa”.

