Roma, 17 lug. (LaPresse) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, parteciperà al Consiglio dei ministri prima di partire alla volta di Bruxelles per il vertice Ue-Celac. La premier, in un primo momento, non avrebbe dovuto presiedere la riunione del Governo, che poi è stata anticipata alle 17 (era in agenda alle 18) e prevede all’ordine del giorno anche il decreto legislativo di attuazione della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, tra i quali quelli dei balneari.

