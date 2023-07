Roma, 16 lug. (LaPresse) – Nel 2022, il 96% dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni nell’UE ha dichiarato di utilizzare Internet ogni giorno, rispetto all’84% della popolazione adulta. E’ quanto ha rilevato l’Eurostat. L’uso quotidiano di Internet tra i giovani è stato superiore al 94% in tutti i Paesi dell’UE. Le percentuali più basse sono state registrate in Italia e Bulgaria, con il 94%, e le più alte, con il 100% in Irlanda e il 99% in sette membri dell’UE: Malta, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Lituania, Slovenia e Lettonia.

