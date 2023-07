La nota del Mit: "L'obiettivo è migliorare il servizio"

Previsto per il 19 e 20 luglio un tavolo presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra il titolare del dicastero, Matteo Salvini, e le associazioni di taxi e noleggi con conducente, dopo le difficoltà nell’accedere ai servizi riscontrate in molti città in questi giorni. “Mercoledì 19 luglio 2023 è in agenda al ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo con le associazioni che rappresentano i taxi e il giorno dopo sarà il turno delle realtà che rappresentano gli Ncc. Come già chiarito dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, saranno occasioni per fare il punto della situazione con l’obiettivo di migliorare il servizio“, recita una nota del Mit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata