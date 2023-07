Roma, 14 lug. (LaPresse) – La Duma russa, riunita in sessione plenaria, ha adottato in terza e ultima lettura un disegno di legge sull’introduzione nella Federazione Russa del divieto di interventi medici volti a cambiare il sesso di una persona. Lo riporta la Tass. Il divieto – viene spiegato – non si applica agli interventi medici relativi al trattamento di anomalie e malformazioni congenite, nonché di malattie genetiche ed endocrine associate alla ridotta formazione degli organi genitali nei bambini.

