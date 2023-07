Milano, 14 lug. (LaPresse) – Un bambini di 1 anno è stato strangolato dalla propria madre, stamani a Voghera, in provincia di Pavia. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha chiamato i soccorsi che, però, giunti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del piccolo. La madre avrebbe agito in preda a un raptus. La donna al momento si trova in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri della Comando di Pavia. Sul posto anche il pm di turno.

