Milano, 14 lug. (LaPresse) – Sparatoria nel primo pomeriggio a Padova. I carabinieri sono intervenuti in vicolo Castelfidardo, dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Giunti sul posto, un carabiniere gli avrebbe chiesto i documenti ma l’uomo avrebbe ingranato la retromarcia nel tentativo di investirlo. L’uomo avrebbe avuto con sé anche un coltello con cui si sarebbe avventato contro il militare. A quel punto il collega avrebbe esplosi i colpi. I due sarebbero rimasti entrambi feriti. Da quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo è morto poco fa in ospedale.

