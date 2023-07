L'assalitore ha colpito un centro gestito dalla chiesta che offre sostegno migranti e richiedenti asilo

Tre persone sono state gravemente ferite in un accoltellamento in un centro gestito dalla chiesa che ospita diverse organizzazioni umanitarie nella città universitaria olandese di Leida. Il presidente del centro, Bert Verweij, ha dichiarato all’emittente regionale Omroep West che i feriti erano un membro dello staff, un volontario e un lavoratore di una delle organizzazioni che utilizzano il centro, che offre sostegno a migranti e richiedenti asilo. La polizia ha dichiarato di essere alla ricerca dell’aggressore, che è fuggito dalla scena. Lo ha descritto come un uomo con “pelle scura, capelli corti e barba” con anche una ferita alla testa. Ancora oscuro il movente dell’attacco.

