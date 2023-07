La presidente del Consiglio in collegamento video con Valencia in vista delle prossime elezioni parlamentari

Collegamento video della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un comizio del partito conservatore spagnolo Vox a Valencia in vista delle prossime elezioni parlamentari. “Mancano 10 giorni per una data decisiva per il futuro della vostra storia”, “perché i patrioti arrivino al governo in Spagna“, ha detto la premier, sottolineando che “è cruciale stabilire un’alternativa patriottica e conservatrice in cui Vox giochi un ruolo protagonista e decisivo nella formazione del nuovo governo nazionale”.

“Italia e Spagna difendano le proprie frontiere”

Nel suo intervento, Meloni ha parlato tra gli altri argomenti di immigrazione. “È fondamentale che i nostri Paesi possano difendere le proprie frontiere, che sono allo stesso tempo frontiere dell’Europa, e il fatto di avere il mare come frontiera non può essere sinonimo di garanzia per trafficanti di poter proseguire i propri affari”, ha affermato. “Se siamo disposti a dare rifugio a chi fugge da un conflitto, non possiamo accogliere tutti i migranti economici che arrivano illegalmente sulle coste”, ha aggiunto la premier, sottolineando che solo una “migrazione regolare può generare integrazione”. “L’alternativa è la radicalizzazione delle terze e quarte generazioni di giovani stranieri”, ha proseguito.

“Fermare fanatismo ultra-ecologista della sinistra”

La leader di Fratelli d’Italia ha inoltre detto che è necessario fermare il “fanatismo ultra-ecologista” che sta portando la sinistra ad “attaccare il nostro modello economico e produttivo”. “La sostenibilità ambientale deve essere accompagnata dalla sostenibilità economica e sociale per le nostre imprese e i nostri lavoratori”, ha aggiunto.

