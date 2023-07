Milano, 12 lug. (LaPresse) – Pena ridotta in appello per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, accusati dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel settembre del 2020 a Colleferro. La Corte ha riformulato la sentenza di primo grado, condannando i due fratelli di Artena a 24 anni per la morte del giovane. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. La difesa aveva chiesto prima l’assoluzione e in seconda battuta la derubricazione del reato contestato, da omicidio volontario a preterintenzionale.

