Il ragazzo è stato colpito da un uomo di 54 anni alla guida di una Alfa Stelvio

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Roma in via Cristoforo Colombo, poco dopo il Gra, in direzione Roma centro. Il 20enne, di nazionalità straniera, è stato investito da un uomo di 54 anni alla guida di una Alfa Romeo Stelvio. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale capitolina, XI Gruppo Marconi. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era in strada con altri 3 coetanei, che sono stati soccorsi e trasportati in stato di shock all’ospedale Sant’Eugenio. L’automobile è stata sequestrata, mentre il conducente è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici presso lo stesso ospedale.

