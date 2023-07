Milano, 11 lug. (LaPresse) – Un commando a bordo di un veicolo ha fatto fuoco contro un uomo, stamani alle 11.20 circa, in via Wagner a Seregno, in provincia di Monza Brianza. Decine di colpi sono stati esplosi durante l’inseguimento dell’uomo. Di questi uno ha colpito il ‘bersaglio’ del commando, un56enne di origini calabresi che da tempo vive in Brianza.

