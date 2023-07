Milano, 7 lug. (LaPresse) – “Per quanto riguarda i prossimi contatti tra Putin ed Erdogan, non li escludiamo nel prossimo futuro”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le indiscrezioni secondo cui l presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe incontrare l’omologo russo Vladimir Putin dopo la visita di oggi a Istanbul del presidente ucraino Voldymyr Zelensky. “Sapete che Putin ed Erdogan sono in contatto frequente e regolare”, ha aggiunto Peskov, come riporta Ria Novosti, “in diverse occasioni si è parlato anche di contatti faccia a faccia. Non appena saranno stabilite le date di tali contatti, vi informeremo”.

