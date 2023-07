Milano, 5 lug. (LaPresse) – “Ben venga il pluralismo interno nel rispetto del mandato chiaro che io ho ricevuto alle primarie, cioè ricostruire un’identità coerente di questo partito sulla giustizia sociale, sul contrasto alle diseguaglianze, sul lavoro di qualità e sulla lotta all’emergenza climatica. E questo stiamo provando a fare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai microfoni di ‘Agorà estate’ su Rai3, rispondendo alla domanda se continuino a esistere le correnti nel Partito democratico. “Continuano a esistere – ha sottolineato – sensibilità diverse ed è bene che sia così, perché altrimenti ci si chiude in un partito di tutti uguali, tutti simili. Noi siamo l’unico partito non legato in questo momento ad una leadership personale. E io questo credo che sia un valore. È il motivo per cui mi sono candidata alla segreteria, perché non credo nei partiti personali, non penso che facciano il bene dell’Italia e penso che abbiano una vita breve”.

