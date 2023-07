Proposta approvata con 159 voti favorevoli. Il testo passa ora al vaglio di Palazzo Madama

L’Aula della Camera ha approvato con 159 voti favorevoli, 84 astenuti e nessun voto contrario la proposta di legge recante ‘delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura‘, vale a dire sul voto dei cosiddetti ‘fuorisede’. Dopo il primo via libera di Montecitorio, il testo passa ora al vaglio di Palazzo Madama.

