Milano, 3 lug. (LaPresse) – La rivolta del gruppo armato Wagner è stata un “tentativo di destabilizzare la situazione in Russia”, ma “questi piani sono falliti soprattutto perché il personale delle Forze Armate è stato fedele al proprio giuramento e al proprio dovere militare”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, in collegamento video con i vertici dell’esercito russo. Shoigu ha aggiunto che la provocazione non ha influenzato le azioni dei gruppi di truppe russe, che hanno continuato a svolgere con coraggio e altruismo i compiti loro assegnati. Lo riporta Ria Novosti.

