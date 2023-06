Panfilo Colonico era stato rapito dal suo locale nei giorni scorsi

Liberato in Ecuador lo chef italocanadese Panfilo Colonico. “Sto bene. Voglio rassicurare sulle mie condizioni. Non è stato un film”, ha detto l’uomo sequestrato il 25 giugno scorso nel Paese latinoamericano, appena dopo la sua liberazione, avvenuta qualche ora fa grazie ad un blitz della polizia nel covo dei sequestratori.

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato 2 dei 5 sequestratori che, armati di mitragliette, hanno rapito il ristoratore dal suo locale nel quartiere residenziale ‘La Garzota’. Colonico, nato in Canada, è vissuto per diversi anni in Abruzzo a Sulmona, nell’Aquilano, dove ha lasciato moglie e 2 figlie. Per motivi economici si è poi trasferito in Canada dove ha aperto un’impresa di costruzioni e ancora, lasciando tutto, è arrivato in Sud America. In Ecuador, con altri, ha avviato delle attività di ristorazione e poi lo scorso anno ha inaugurato il suo ristorante, tra i più apprezzati e frequentati di Guayquil. Proseguono le indagini della polizia per risalire a tutti i responsabili del sequestro.

