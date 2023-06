Roma, 28 giu. (LaPresse) – L’Aula del Senato ha approvato con 82 sì, 60 no e 5 astenuti la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che il 28 febbraio scorso ha deliberato, a maggioranza, l’insindacabilità nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di Matteo Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, per diffamazione di Carola Rackete. Di fatto, il voto dell’aula del Senato comporta un no all’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata