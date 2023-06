Bruxelles, 27 giu. (LaPresse) – Dopo una lunga votazione, non c’è maggioranza tra gli eurodeputati della commissione Ambiente per la proposta della Commissione modificata per una legge sul ripristino della natura. Dopo le votazioni sugli emendamenti alla proposta della Commissione di giovedì 15 giugno e proseguite oggi, la commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha infine respinto la proposta di legge dell’Ue sul ripristino della natura così come modificata. Il voto finale è stato di 44 voti favorevoli, 44 contrari e 0 astenuti, al di sotto della maggioranza favorevole.

