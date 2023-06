Milano, 22 giu. (LaPresse) – Il Board di TIM ha concluso l’ esame delle offerte non vincolanti per la rete dando un periodo di esclusiva a Kkr e fa sapere in una nota che “alla luce di quanto precede, il Consiglio all’unanimità ha dato mandato all’Amministratore Delegato” Pietro Labriola “di avviare, in esclusiva, una negoziazione migliorativa con KKR, finalizzata a ottenere la presentazione – nel più breve tempo possibile compatibilmente con la complessità dell’operazione e comunque entro il 30 settembre p.v. – di un’offerta conclusiva e vincolante secondo i migliori termini e condizioni, nonché di convenire il perimetro, le modalità e i tempi per l’esecuzione dell’attività di due diligence confirmatoria richiamata nella stessa offerta di Kkr”.

