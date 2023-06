Roma, 22 giu. (LaPresse) – Un ragazzo di 14 anni è morto a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, dopo che il trattore che guidava si è ribaltato e lo ha schiacciato. L’incidente è avvenuto sul terreno di proprietà, dove la famiglia gestisce una masseria. Il ragazzo, da quanto si apprende, si sarebbe messo alla guida del mezzo di nascosto dai genitori. Indagini in corso da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata