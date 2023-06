Milano, 21 giu. (LaPresse) – I neopatentati non potranno guidare gli autoveicoli “(categoria m1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW” per tre anni invece dell’attuale uno previsto dal codice della strada. È una delle norme previste dal Ddl ‘recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada’ atteso domani in Cdm e visionato da LaPresse. L’articolo 5 della bozza di ddl va a modificare l’articolo 117 del codice. Una disposizione transitoria prevede che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 5, che porta gli anni da uno a tre, “si applicano solo alle patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge in esame”.

