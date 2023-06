Copertino (Lecce), 20 giu. (LaPresse) – Una 32enne è morta e il marito è rimasto ferito in maniera grave nell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Copertino a Galatina, in provincia di Lecce. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto e una trebbiatrice. La donna, originaria di Copertino, viaggiava in auto assieme al marito, 39 anni, ferito e condotto in ospedale a Lecce, in codice rosso.

