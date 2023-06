Milano, 16 giu. (LaPresse) – L’Ucraina accusa i russi di avere rapito 150 bambini nella regione occupata del Luhansk lo scorso 8 giugno e di averli portati in Russia. Secondo il Centro nazionale di resistenza dell’Ucraina, i bambini sono stati portati dal distretto di Starobilsk nel Luhansk a due centri nel distretto di Prikuban della Repubblica russa di Karachay-Cherkess. Il Centro, citando le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky del 13 maggio scorso, riferisce che complessivamente finora sono 19.393 i bambini trasferiti illegalmente in Russia dai territori occupati dell’Ucraina. Lo scorso 17 marzo la Corte penale internazionale dell’Aia aveva emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti per l’infanzia Maria Alekseyevna Lvova-Belova proprio con l’accusa di avere supervisionato il rapimento di bambini ucraini.

