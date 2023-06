Il presidente russo Vladimir Putin rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni per risolvere la crisi ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti a margine del Forum economico di San Pietroburgo e lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Il presidente Putin era, è e rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le possibili opzioni per risolvere il problema ucraino”, ha detto Peskov. E ancora: “Per noi, l’espressione ‘problema ucraino’ è assolutamente chiara. Tutti la conoscono. È legata alla sicurezza del nostro Paese, è legata alle garanzie di sicurezza del nostro Paese per il futuro, è legata all’esistenza di un potenziale centro anti-russo proprio ai nostri confini, alimentato in ogni modo possibile dall’estero, è legata all’avanzamento dell’Alleanza Nord Atlantica insieme alle infrastrutture militari verso i nostri confini. Pertanto, tutte le possibili idee, gli insiemi di idee che mirano a risolvere questo problema e, di conseguenza, a porre fine a questo conflitto, sono appoggiate da Putin”, ha aggiunto Peskov, precisando che “Putin sta conducendo queste conversazioni e accoglie con favore i prossimi contatti con i leader africani”.

