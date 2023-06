Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Accadono molte cose in questo tempo che sembrano impensabili, il fatto di Giulia, la notizia di un signore che entra in Francia ed inizia ad accoltellare i bambini di un anno, in carrozzina, e questo richiede una valutazione su dove stiamo andando, perché sono sempre più copiosi questi fatti. Quindi, noi possiamo intervenire e interveniamo come abbiamo fatto nel caso di Giulia, per esempio, sul tema del Codice Rosso e sulla violenza contro le donne che continua a essere un fenomeno che, nonostante i ripetuti provvedimenti, non si riesce alla fine a risolvere. Ma è una questione molto più ampia, culturale. A questo va accompagnato un altro lavoro, di educazione. A me piacerebbe portare le vittime che ci sono ancora o i parenti delle vittime che non ci sono più a raccontare la loro vicenda nelle scuole”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del ‘Forum in Masseria’.

