Roma, 8 giu. (LaPresse) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Con l’occasione è stata siglata una dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni di partenariato strategico tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Uzbekistan “al fine di approfondire e ampliare la cooperazione tra i due Paesi e le relative società civili, sia in forma bilaterale che multilaterale”. Il partenariato, si legge nella dichiarazione, prevede una cooperazione rafforzata nei seguenti settori: interazione politica, in materia di difesa e sicurezza, nonché in ambito legale, cooperazione economica e commerciale, cultura, scienza, educazione e turismo.

