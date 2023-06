Milano, 8 giu. (LaPresse) – L’uomo fermato dalla polizia e sospettato di aver aggredito con un coltello alcuni bambini ad Annecy è un richiedente asilo siriano. Lo afferma Bftmv. Secondo Antoine Armand, deputato locale, i bambini sono stati attaccati in un parco giochi vicino al lago della cittadina sulle alpi francesi, nella regione di Alta Savoia. Lo scrive in un tweet in cui definisce l’attacco “abominevole”.

