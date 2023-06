Bruxelles, 6 giu. (LaPresse) – “Nel 2019 ci sono stati meno di 3.000 arrivi sulla rotta atlantica verso le Isole Canarie, ma l’anno dopo abbiamo avuto un aumento dell’800% con 24.000 arrivi, e anche nel 2021 eravamo quasi agli stessi alti livelli. Ma ora la situazione è in gran parte sotto controllo, con questo notevole calo. Abbiamo visto ad esempio quest’anno un calo del 50% rispetto all’anno precedente sull’Atlantico”. Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, presentando il piano d’azione per il Mediterraneo occidentale. “Questo grazie agli intensi sforzi dell’Ue da parte della Commissione, ma in particolare vorrei menzionare il governo spagnolo e il nostro partner chiave, principalmente il Marocco. Questo è un partner molto importante per noi per gestire insieme la migrazione”, ha sottolineato.

