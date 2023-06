Washington (Usa), 3 giu. (LaPresse/AP) – Con due giorni di anticipo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legge che innalza il tetto del debito nazionale, evitando un default senza precedenti sul debito del governo federale. La Casa Bianca ha annunciato la firma, avvenuta in forma privata alla Casa Bianca, con una dichiarazione inviata via e-mail in cui Biden ha ringraziato i leader del Congresso per la loro collaborazione. L’accordo finale, approvato mercoled√¨ dalla Camera e gioved√¨ dal Senato, sospende il limite del debito fino al 2025, dopo le prossime elezioni presidenziali, e limita la spesa pubblica.

