Roma, 30 mag. (LaPresse) – “In risposta ai recenti disordini e al ferimento di 30 membri della Kosovo Force, la Nato ha disposto il dispiegamento delle Forze di riserva operativa (Orf) per i Balcani occidentali, pronte per l’impiego in sette giorni”. Lo comunica l’Alleanza atlantica. “Il dispiegamento di ulteriori forze Nato in Kosovo √® una misura prudente per garantire che la Kfor abbia le capacit√† di cui ha bisogno per mantenere la sicurezza, come previsto dal mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha spiegato l’ammiraglio Stuart B. Munsch, comandante dell’Allied joint force command di Napoli.

