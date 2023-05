Milano, 29 mag. (LaPresse) – “Per me e per tutto il Cda il Teatro alla Scala è ben gestito”. Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della presentazione della stagione 2023-2024 del Teatro alla Scala, parlando del lavoro del sovrintendente Dominique Meyer, il cui contratto scadrà nel 2025, e che, in più di una occasione, ha fatto sapere che sarebbe interessato a rimanere alla guida del lirico milanese. “Oggi non conviene parlare” del dopo Meyer, ha poi spiegato Sala che è anche presidente della Fondazione.

