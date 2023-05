Ankara, 28 mag. (LaPresse/AP) – “Prego Dio che le elezioni siano positive per il nostro Paese e per la nostra nazione”. Così, parlando con i giornalisti subito dopo aver espresso il suo voto in una scuola di Istanbul, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che sfida il candidato di gran parte dell’opposizione del paese, Kemal Kilicdaroglu, nel ballottaggio di oggi. L’attuale presidente turco ha sottolineato come quello di oggi sia il primo ballottaggio presidenziale nella storia della Turchia, elogiando in seguito l’alta affluenza alle urne nel primo turno e aspettandosi una partecipazione alta anche oggi.

