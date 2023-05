Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Nell’estate del 2024 devono aprire i cantieri per la costruzione del Ponte degli Italiani, questo è l’obiettivo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo al 60esimo anniversario della Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai). L’opera non sarà solo “il Ponte di Messina ma il Ponte degli italiani” perché “chi vive in Sicilia non è meno italiano di altri”, ha affermato Salvini. “E anche per le imprese del Nord – ha aggiunto – sarà un vantaggio”.

