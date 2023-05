Trento, 26 mag. (LaPresse) – “Su Monte Paschi vedo una partita da vincere: può diventare una preda ambita, un elemento chiave per definire l’assetto del credito in Italia. Il governo agirà per dare un assetto ancora più competitivo del mercato del credito. Agendo con cautela e la dovuta riservatezza il governo le idee ce le ha”. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti intervenendo al Festival dell’economia di Trento.

