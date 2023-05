Hiroshima (Giappone), 19 mag. (LaPresse) – La frase pronunciata dal primo ministro canadese, Justin Trudeau, nel bilaterale con la premier Giorgia Meloni riguardante la preoccupazione del Canada su alcune posizioni che l’Italia sta assumendo in relazione al tema dei dritti Lgbt è stata “sorprendente”. Lo riferiscono fonti italiane, sottolineando che l’incontro era stato preparato dalle due diplomazie e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale. La presidente del Consiglio, ribadiscono le stesse fonti, ha risposto a Trudeau che il governo italiano non ha cambiato la legislazione, non è stato fatto nessun intervento e non c’è nulla di cui preoccuparsi. Un episodio cominciato e finito nelle fasi iniziali dell’incontro, che poi è proseguito bene passando ad altro, concludono le fonti.

