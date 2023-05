Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Intorno al 50% delle entrate da riscossione proviene da piani di rateizzazione e non dai pagamenti puntuali a seguito di notifiche di atti da parte dell’agenzia della Riscossione”. Così il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione finanze alla Camera.

