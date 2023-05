Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Tre lunghi giorni – e i nostri soldati e il nostro Stato stanno diventando più forti. Molto più forti. Italia, Germania, Francia, Regno Unito… Stiamo tornando a casa con nuovi pacchetti di difesa. Più armi nuove e potenti per il fronte, più protezione per il nostro popolo, più sostegno politico”. Lo scrive in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le visite degli ultimi giorni per l’Europa. “La nostra formula di pace è stata discussa in tutti gli incontri e ora c’è una maggiore disponibilità dei nostri partner a seguire la formula ucraina”, si legge nel messaggio, “c’è più sostegno per la nostra adesione all’Ue, più comprensione del fatto che l’adesione dell’Ucraina alla Nato è inevitabile”. “Quindi”, conclude Zelensky, “i principali risultati di questi giorni sono: nuove armi per l’Ucraina, rispetto per gli ucraini, e la nostra vittoria è stata avvicinata. E aggiungeremo altro sostegno!. Gloria a tutti coloro che combattono per il nostro Paese! Gloria a tutti coloro che ci aiutano continuamente! Gloria a tutti coloro che addestrano i nostri combattenti! Gloria all’Ucraina!”.

