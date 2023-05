Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Rispetto Sua Santità, ma non abbiamo bisogno di mediatore tra Ucraina e il suo aggressore”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ospite di una puntata speciale di ‘Porta a Porta’ sulla terrazza del Vittoriano a Roma. “Noi invitiamo sua santità come uno dei leader per lavorare a una pace giusta”, ha aggiunto Zelensky.

