Praga, 10 mag. (LaPresse) – “La transizione verde deve essere economicamente e socialmente sostenibile, e non mossa da intenti un po’ utopici o in alcuni casi ideologici, ma deve essere pragmatica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del bilaterale con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, a Praga. “Siamo entrambi nazioni che difendono la neutralità tecnologica, crediamo negli obiettivi della transizione verde, ci impegniamo a raggiungerli – ha aggiunto – ma vogliamo essere liberi di lavorare su tutte le tecnologie che possono consentirci di raggiungere quei risultati. E’ un lavoro che abbiamo fatto insieme”, Italia e Repubblica Ceca, “per l’industria automobilistica e non soltanto, ma è una battaglia che continueremo a portare avanti”.

