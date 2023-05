Bruxelles, 10 mag. (LaPresse) – “La Francia è governata da persone irresponsabili. Con arroganza, Emmanuel Macron ha isolato la Francia in Europa invece di rafforzare la sua influenza. Le cifre catastrofiche dell’immigrazione in Francia dovrebbero richiamarlo all’umiltà. L’Europa ha bisogno di unità per sostenere l’Italia nell’ondata migratoria senza precedenti che sta attraversando il nostro continente”. Così a LaPresse il presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella, ha commentato le affermazioni del leader del partito di Macron e di Renew Europe, Stephane Séjourné, su Le Figaro. Bardella è eurodeputato e vicepresidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, vicino all’ex presidente del partito Marine Le Pen. Séjourné aveva dichiarato: “Meloni fa molta demagogia sull’immigrazione clandestina: la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace”.

