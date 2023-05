Roma, 5 mag. (LaPresse) – “Ora è il momento di rimediare al danno fatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza, questa mattina, i Membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. “Voi – ha detto ancora il Papa – impegnate le vostre capacità e la vostra competenza per contribuire a riparare una terribile piaga della Chiesa, mettendovi a servizio delle diverse Chiese particolari. Dalla vita ordinaria di una diocesi nelle sue parrocchie e nel suo seminario, alla formazione dei catechisti, degli insegnanti e di altri operatori pastorali, l’importanza della tutela dei minori e delle persone fragili dev’essere una norma per tutti; e in questo senso, nella vita religiosa e apostolica, la novizia di clausura deve attenersi agli stessi standard ministeriali del fratello anziano che ha passato una vita intera a insegnare ai giovani. L’impegno per migliorare le linee guida e gli standard di comportamento del clero e dei religiosi deve continuare, ha aggiunto Bergoglio.

