Milano, 5 mag. (LaPresse/AP) – L’annuncio della fine dell’emergenza “non significa che la Covid-19 sia finita come minaccia per la salute globale”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra, aggiungendo che non esiterebbe a riunire nuovamente gli esperti per rivalutare la situazione se la Covid-19 “dovesse mettere in pericolo il nostro mondo”.

