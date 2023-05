Kiev (Ucraina), 3 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato ogni coinvolgimento di Kiev nel presunto attacco di droni contro il Cremlino. “Non attacchiamo Putin o Mosca. Combattiamo sul nostro territorio. Difendiamo i nostri villaggi e le nostre città”, ha detto Zelensky in visita non annunciata a Helsinki per colloqui con i leader di cinque Paesi nordici, durante una conferenza stampa. Il presidente russo, ha assicurato il leader ucraino, “lo affideremo alla giustizia”. Lo riporta l’agenzia finlandese Yle.

