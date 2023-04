Roma, 29 apr. (LaPresse) – Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner, ha minacciato di far ritirare le sue truppe da Bakhmut se non riceverà munizioni da Mosca. Lo riporta il Kiev Independent. Prigozhin ha detto a ‘WarGonzo’ di aver inviato una lettera al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, un ultimatum che è scaduto nella giornata di ieri. Il fondatore del gruppo Wagner si è lamentato più volte negli ultimi mesi della mancanza di munizioni e ha anche accusato l’esercito regolare russo di esseri preso il merito per le conquiste effettuate da Wagner a Bakhmut.

