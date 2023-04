Roma, 29 apr. (LaPresse) – Il cantante Pupo, molto famoso in Russia, farà da giurato al ‘Road to Yalta’, festival di musica internazionale in programma a Mosca e la cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino. Il suo volto compare sul sito della manifestazione e anche sul video pubblicato dagli organizzatori su Instagram dove viene definito “la leggenda italiana”. Nel trailer si vede il cantante salire su un’auto di lusso e impostare il navigatore da Roma a Yalta, città della Crimea, prima di intonare ‘Bella Ciao’ in un video che lo ritrae insieme a un gruppo di musicisti russi. La notizie ha fatto rapidamente il giro del web ed è una delle più commentate su Twitter.

