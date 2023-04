Bruxelles, 23 apr. (LaPresse) – L’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell ha indicato l’ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio per l’incarico di inviato Ue per il Golfo Persico, in una lettera inviata agli Stati membri. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata